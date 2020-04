Piscis – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Lo más importante en estos momentos es enfocarte en disfrutar del tiempo que compartes con los tuyos, que no se vuelvan una carga y termines desgastándote más de lo normal.

Dinero:

Hoy piensa en ese proyecto que hace mucho tienes ganas de comenzar, es el momento para aterrizar ideas y darle forma, y así puedes diversificar tus finanzas.

Salud:

Cuida tus emociones, no hagas que todo se vuelva una tragedia, lo más importante es tener confianza, cuidado y certeza de que todo saldrá bien.

Consejo:

Hoy piensa en todo lo bueno que hay en tu vida, ten gratitud por ello y pon atención a las señales, muchas respuestas llegan de la manera más inesperada.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras en día de Daño, en un día de Establecer, por eso te tenemos unas recomendaciones.

Trabajo:

Se cauteloso con tu trabajo el día de hoy, eres propenso a tener problemas de tipo legal, así como con reglas o documentaciones.

Salud:

Tu alimentación es muy importante para tu salud en este día, lo mejor es que acompañes tu dieta de mas vegetales y menos grasas saturadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sentirás mucha desconfianza el día de hoy, te encontraras algo paranoico con tu pareja, familia y amigos.

Dinero:

La energía no te apoya para realizar movimientos de dinero, busca mejor establecer tus metas en el largo plazo y establecer como gastar tu dinero.

Consejo: El universo siempre esta a favor de los soñadores. No lo olvides nunca.