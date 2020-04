Piscis – Horóscopo del 6 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

¿Estás haciendo lo que quieres o lo que todos te dicen que es mejor? No dejes que te gane el impulso, te “enamoran” con facilidad porque te dejas deslumbrar y te aislas de la realidad. Ama, sin límite pero entendiendo que el otro no es perfecto y que necesitas ver todas las caras de la moneda, no solo la que te parece más bonita.

Dinero:

Aprende de tu opuesto complementario, Virgo, necesitas tierra, necesitas pensar en el hoy y tener estructura para mantener el orden en las finanzas.

Salud:

Intenta hacer un ejercicio como boxeo, combate o algo que te permita sacar todas las emociones que tienes dentro y que ignoras desde hace tanto tiempo. No te reprimas.

Consejo:

Aterriza, deja de pensar tanto en el mañana o de soñar despierto. Necesitas ser tu mismo polo a tierra para que no te desconcentres de lo realmente importante: el hoy.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras liderando la astrología en día Cerrado, lo cual no promueve buenos resultados, por eso te tenemos unas recomendaciones para ti.

Trabajo:

Toma descansos para mantener la mente clara, este día no promueve resultados positivos en actividades importantes, pero por tu energía esto no te afecta.

Salud:

Busca maneras de relajar tu cuerpo, todos tenemos métodos efectivos. Si aun no tienes uno en especial puedes comenzar a probar con masajes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy amoroso, notaras como esta actitud atraerá el amor. Tu poder de persuasión es único.

Dinero:

Evita los gastos al máximo en este día, pero sobre todo no invierta ni prestes dinero ya que la energía del día no promueve resultados financieros en lo absoluto.

Consejo: Tienes que anticipar los problemas con tu astucia, se inteligente y saldrás de los problemas.