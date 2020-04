Piscis – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Siéntete dispuesto a recibir amor, es una gran oportunidad para que comprendas que eres amado incondicionalmente y que hay muchas personas ahí afuera que valoran que estén en su vida. Recíbelo, no lo limites.

Dinero:

Debes ser un poco más prudente. No es necesidad querer tenerlo todo, querer tener lo mismo que los demás. El llamado universal está en conectar con lo realmente necesario, valóralo y agradécelo.

Salud:

Pon en calma tu mente, no te dejes agobiar por los pensamientos, si bien no puedes controlarlos sí puedes decidir qué hacer con ellos. Si los usas para tu bienestar o para tu malestar. Puedes comenzar a probar técnicas rápidas de meditación o meditaciones activas.

Consejo:

Escucha y aprende, debes ser humilde con tu saber. Eres ágil e inteligente, no permitas que eso te haga sentir que estás por encima de alguien más.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras en día de Recibir, sin embargo, debes tener cuidado con la salud hoy, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Te en cuenta que eres una persona ingeniosa, adelanta tus responsabilidades pendientes como solo tu lo sabes hacer, si lo consideras necesario, anima a tus colegas a avanzar.

Salud:

Hoy debes cuidarte mucho, ya que eres propenso a sufrir accidente o enfermedades. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Regálate la oportunidad de ser consentido ya sea por tu pareja o por tu familia, te mereces recibir el amor que entregas.

Dinero:

Toma las riendas de tu vida financiera, anímate a vender tu trabajo, se creativo y podrías obtener grandes recompensas.

Consejo: Tu actitud determinara el resultado de tus actividades el día de hoy.