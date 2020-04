Piscis – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Comienza por saber con quienes te relacionas, te enojas muy fácil con los familiares o amigos que no piensan y actúan como tú, recuerda que somos diversos y de eso se trata, para que exista la luz debe existir la oscuridad.

Dinero:

A veces crees que estás cayendo en un abismo de incertidumbre, todo se da como debe ser, tienes conexión directa con el universo y la desaprovechas divagando y haciéndote el mártir.

Salud:

Tus emociones parecen una montaña rusa. Calma, paciencia, tranquilidad, respira profundo, eres afortunado sin embargo, te empecinas en vivir en la incertidumbre y el desasosiego.

Consejo:

La comunicación con los otros de ahora en adelante será más fluida y sencilla, hoy te llaman para hacer parte del nuevo orden universal, así que no te pongas a filosofar y a dificultar los procesos, son simples y eres su vocero, no lo olvides, ahora es el universo es quien requiere de tu claridad.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Rata de fuego Yang, te encuentras en un día de recibir, las mujeres hoy serán tus aliadas, ten presente los siguientes consejos para hacer tu día aún mejor.

Trabajo:

Evita ser rudo al expresarte, puede que el día de hoy por diferentes circunstancias te encuentres de mal genio o con poca paciencia.

Salud:

Te sentirás recargado de energía, sin embargo, puede que hoy te lleves al limite y termines mas cansado de lo normal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que tu lado amoroso este influenciado por el día de hoy, vas a querer mucha atención, si te sientes algo sentimental, busca expresarte y tornarte violento/a.

Dinero:

Intenta mantener tus gastos al mínimo, cualquier inversión realizada el día de hoy será sumamente emocional y podría resultar saliendo mal, adicional la energía del día no presagia fortuna.

Consejo: Si te encuentras en dificultades, busca el consejo de mujeres sabias que te puedan ayudar en tu situación.