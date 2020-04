Piscis – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No te preguntes tanto si la persona con la que estás es la indicada, si le amas entrégate sin pensarlo, sin juzgar, sin buscar una razón, el amor es del corazón y así se debe sentir y vivir.

Dinero:

Cuando compartes el universo te multiplica tu acción, así que la felicidad que te produce compartir está más que justificada, son tus buenas acciones lo que hablan de ti.

Salud:

Trata de relajarte y no tener tantas presiones, muchas veces cargas con demasiadas cosas, las culpas te bloquean, suelta lo que no te corresponde.

Consejo:

Para ti es una etapa de crecimiento y conexión con el universo, la Divinidad siempre te responde, así que deja de quejarte y agradece todo lo bueno que tienes.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en un día Cerrado, es decir que este día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Este día debes mantener una concentración extra en todo lo que dices y piensas, intenta tomarte descansos donde puedas meditar y así encontrar ese equilibrio que necesitas.

Salud:

Es importante cuidarse, come sanamente y diviértete haciendo ejercicio. Tu será tan bueno como tu actitud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Al encontrarte liderando la energía del día te sentirás mas amoroso de lo normal, busca compartir ese amor con tus cercanos.

Dinero:

Aunque te encuentres liderando la energía del día no es un buen día para hacer movimientos de dinero, sobre todo si tienes que tocar tus ahorros.

Consejo: Si tienes un problema que no tiene solución ¿Por qué te preocupas?, si tiene solución ¿Por qué te preocupas?