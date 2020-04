Piscis – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Es hora de pensar más en los otros, ser más altruista y generoso sin recibir nada a cambio, eso hará que te conectes con tu esencia con la fuente de tu realidad, no compitas, no pases por encima de los otros, respeto, ante todo.

Dinero:

Si te conectas con tu propósito de vida y en verdad lo disfrutas el universo te compensa, así que comienza a reconocer lo que tanto te apasiona, pon atención a las señales.

Salud:

Incluye la alegría en tu día a día, que sea un ingrediente para los momentos donde no te sientes a gusto, se más consciente de lo que requieres para estar en armonía.

Consejo:

Estudia otros temas que te conecten más con tus dones, no los hagas de lado, los dones que no se cultivan se pierden.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en un día Abierto, ideal para aperturas y comienzos frescos, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Un verdadero sabio no presume de lo que sabe, intenta compartir menos y ejecutar mas las ideas que tienes en la cabeza.

Salud:

Busca hacer alguna actividad como el yoga desde la comodidad de tu casa. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras interesado en alguien, es un excelente día para hablarle y compartir un poco de esa mágica personalidad que solo el Conejo tiene.

Dinero:

Es un excelente día, la energía te apoya para que puedas arrancar todo eso que tienes en mente, si ves que necesitan de tu ayuda, no la niegues.

Consejo: Aprovecha los consejos o ayuda de los hombres sabios que te rodean para que puedas salir de esos problemas que te vienen atormentando.