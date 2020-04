Piscis – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Puedes ayudar a muchas personas desde que tomes la iniciativa de ser feliz como eres, aceptarte con toda tu luz y sanar las sombras, serás el mejor guía para muchas personas que aprenderán desde el ejemplo.

Dinero:

Actualiza tu hoja de vida, piensa si quieres realizar talleres o especializarte en algo que te guste, toda esa intuición que tienes ponla a tu servicio y recibe la guía directa desde la fuente, escúchala.

Salud:

Sería muy bueno que comenzaras a bailar para que tu energía vital se incremente, toma de ser posible los rayos del sol y busca cómo acercarte a la naturaleza, sentirás que te enraízas y te dará sentido de pertenencia.

Consejo:

Cuando te reconcilies contigo mismo, aceptes que viniste a servir y hacer algo por este mundo, le encontrarás un sentido a tu existencia, sin quejas y sin ver lo malo en otros, ser más compasivo.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en día de Recibir, es un día especial para recibir las recompensas que se han estado esperando, sin embargo, debes tener cuidado, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un excelente día para que intentes aplicar actitudes como orden y disciplina, esto te ayudara a crear y materializar los planes que tienes en este año.

Salud:

Debes de ser muy cuidadoso puesto que el día de hoy eres mas propenso a sufrir en enfermedades o lesiones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita las discusiones con tu pareja y tu familia, para esto deberás serenarte y nos dejarte levar por cualquier estimulo.

Dinero:

Intenta no realizar movimientos importantes de dinero el día de hoy, puesto que la energía del día no te beneficia retornos positivos.

Consejo: Siempre recuerda que ningún mar en calma hizo experto a un marinero.