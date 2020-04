Piscis – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

El amor propio es un pilar fundamental y si no lo tienes no es posible dar amor, sería un amor desde la dependencia, estarías buscando lo que te hace falta en otra persona para ser feliz y así no es, todo está dentro de ti.

Dinero:

Entiendes que el dinero es una vibración y como tal debes manejarlo, agradecerlo y dejarlo fluir, siempre estará dispuesto para ti, tan solo recuerda que dar es tan importante como recibir.

Salud:

Estás más sensible que de costumbre, no permitas que el miedo te paralice, utilízalo para que te impulse a crear, porque tienes la fuerza suficiente para no dejarte abatir.

Consejo:

Si requieres apoyo búscalo, hay muchas personas dispuestas a ayudarte, no te calles por miedo o vergüenza; lo más importante es que de todo lo que sucede puedas encontrar siempre lo que es mejor para ti.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en un día de Peligro, el cual hace que la energía sea muy inestable e incierta, es por esto por lo que tenemos estas recomendaciones para que te cuides.

Trabajo:

Aunque te encuentras triangulando y la energía del día será diferente contigo debes aprovecharla para descansar y recuperarte.

Salud:

Tu cuerpo te necesita, regálale la atención que no le has podido dar estos días. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca conectarte, compartir con tu familia, es un buen día para realizar una actividad unidos.

Dinero:

Evita realizar gastos, la energía del día no es positiva en las finanzas y es algo que deberás manejar.

Consejo: La gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones y sonríe a la vida