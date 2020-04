Piscis – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Disfrutas el amor, pero recuerda que se requieren más que sueños para mantenerlo. No puedes seguir idealizando a las personas y queriendo que sean lo que tus expectativas dictan.

Dinero:

Puedes estar teniendo aprendizajes con el dinero, se pueden presentar situaciones que te reten un poco más de lo normal. Así que no dejes que te abrumen, pon el orden necesario y busca ayuda.

Salud:

Usa la energía que tienes para ejercitar tu cuerpo y ponerlo en movimiento para activar todas aquellas zonas que te causan molestia.

Consejo:

No te tomes todo personal, muchas veces las reacciones de las demás personas son porque responden a otras situaciones de su vida, no directamente a ti o algo que hayas hecho.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en día de Destrucción, no es un día propicio para crear o comenzar algún proyecto, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Busca mantener tus responsabilidades al día, no crees razones para conseguir problemas.

Salud:

Infórmate para que puedas tomar las decisiones correctas sobre tu salud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si llegas a tener algún problema o una dificultad intenta ser mediador, no querrás que una discusión se convierta en una pelea.

Dinero:

No es un buen día para realizar actividades financieras, lo mejor es aguantar los gatos y esperar hasta mañana.

Consejo: Todo lo que necesitas para ser feliz se encuentra después el miedo.