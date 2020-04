Piscis – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Cuando entras en crisis existenciales tu vida se vuelve un caos, así que mantén el foco en lo que verdaderamente importa, tu pareja muchas veces no sabe cómo actuar ni qué decir, te vuelves hiriente con tus palabras.

Dinero:

Cuando hablas desde la escasez todo se torna gris, el optimismo se apodera de ti, recuerda que materializas rápido, así que siempre piensa en términos del merecimiento. Si crees que no mereces, la prosperidad se vuelve esquiva.

Salud:

Te convendría conectarte con las plantas, sembrarlas, abonarlas, cuidarlas; eso te afianza a la tierra y hace que bajes de la nube en que te mantienes, debes aterrizar las ideas para materializarlas.

Consejo:

Procura cuidar tus palabras, eres agudo de pensamiento e igual de palabra, no hay que herir a las personas con los comentarios, recuerda que tienes dones y se utilizan para un mayor propósito: servir.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en Choque en día de Inicio, la energía del día es ideal para nuevos comienzos ya sea de proyectos o actividades. Pero debe tener en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

No regales tu confianza a quien no se lo merezca, tu trabajo es lo suficientemente importante como para que le confíes tus conocimientos a cualquiera.

Salud:

Intenta no exponerte el día de hoy ya que eres mas propenso a accidentes y a lesiones o enfermedades. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puedes ponerte a la defensiva por la energía del día, no lo tomes personal. Si no eres cuidadoso con tus reacciones puedes terminar alejando a personas queridas.

Dinero:

Aunque la energía del día sea sumamente propicia para realizar actividades financieras, podrías salir perdiendo porque te encontraras nublado en tus emociones, lo mejor es esperar un mejor día.

Consejo: No entregues las cosas por hecho, puede verte involucrada en problemas por precipitarte y no medir las consecuencias.