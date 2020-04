Piscis – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Los cambios primero se hacen en ti para después pedir que los demás lo realicen, no busques culpables de las situaciones que no has podido comprender.

Dinero:

Si hay algo que te molesta en tu labor es mejor que lo hables ahora, analiza muy bien de qué se trata, así tu productividad aumenta y la carga disminuye.

Salud:

Cuida tu postura pues tu espalda está resentida, los hombros para atrás y la frente en alto, no es momento para querer desaparecer.

Consejo:

Para cambiar tu día hoy arregla esa parte de tu hogar que no te gusta, limpia, decora y organiza a tu gusto.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en un día Estable, ideal para sentar bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

El orden y la precaución deben acompañarte el día de hoy, sobre todo con los que te rodean, intenta compartir la información necesaria para no salir perjudicado.

Salud:

Es un excelente día para comenzar actividades físicas, empieza a cosechar una buena salud en tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras interesado en alguien, pero aun esa persona no lo sabe, hoy es un buen día para hablarle, busca encontrar unos temas en común.

Dinero:

Es un excelente día para que reevalúes tus inversiones, sobre como estas gastando el dinero y como lo deberías administrar.

Consejo: No te prives de expresarte por temor a equivocarte, ¿si no te atreves a equivocarte como vas a saber si lo hiciste bien?