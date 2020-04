Piscis – Horóscopo del 22 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

El amor es para compartir y ser feliz, no para idealizar y caer en hacer lo que el otro quiere para que no sufra, hay muchas maneras de manipulación y esa es una. Ten cuidado.

Dinero:

No pierdas tu norte, o lo quieres todo o no quieres nada, se recibe lo que el universo provea y se agradece, no le pongas condiciones a tu merecimiento.

Salud:

Descansa, ten calma y aliméntate muy bien, duerme lo suficiente y labora lo normal, no extiendas tus horarios laborales, no tienes que demostrar nada ni entrar en competencias.

Consejo:

Ya deja el drama, no es necesario hacerse la víctima por todo, busca solucionar en algo y dejar este mundo un poco mejor de lo que está.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras Triangulando en día Oficial, un día ideal para equilibrar la energía a tu favor y arreglar las cosas, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar el día.

Trabajo:

Saca lo mejor que hay en ti para que aproveches las oportunidades que se te presentan en el camino. Te sorprenderás de lo que eres capaz de conseguir.

Salud:

Es un excelente día para comenzar actividades físicas ya que promueve los comienzos suaves, las rutinas en casa han incrementado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si has tenido problemas es un excelente día para mejorar tus relaciones con tu pareja, se el cambio que quieres ver.

Dinero:

Solo tu te creas limitaciones, si puedes anticipar las circunstancias debes ser capaz de atreverte a actuar, sabes lo que debes hacer y lo tienes que aplicar.

Consejo: Tu puedes crear el destino que quieras, pero también eres el único capaz de limitarte.