Piscis – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Las personas con las que vives son tu familia cercana, con errores y aciertos como todos, se más compasivo y disfruta, cuenta con ellos y bríndales tu apoyo incondicional

Dinero:

Algunas veces dejas a un lado lo material pensando que riñe con tu parte espiritual, así no es. El universo provee, no lo olvides y no recibirlo es decir no lo merezco, practica el merecimiento.

Salud:

Procura relajarte y alejarte de las noticias, lo más importante es la calma, tiendes a generalizar, eso te causa tensión y desasosiego, así que evita todo aquello que te quite la paz.

Consejo:

Ten la certeza que tus dones te sacan del conflicto que tienes en tu ser, se más compasivo contigo, hay mucho de que puedes hacer para ayudar a tu entorno y a otros.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en Destrucción en un día Lleno, promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Intenta pensar menos en tu pasado, para que puedas concentrarte en tu presente y poder concluir todas tus responsabilidades.

Salud:

Cuida tu alimentación, habrá antojos que debes controlar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes tender a caer en situaciones desafortunadas del pasado que harán que tu mismo te llenes de miedo por heridas que no sanaste.

Dinero:

Usa tu astucia para atrapar el dinero o los proyectos que deseas, ten presente que el orden y la disciplina será la clave este año para la resolución de tus metas financieras.

Consejo: No permitas que los fantasmas del pasado perturben todo lo hermoso que has construido en el presente.