Piscis – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Debes ser honesto contigo mismo, te encantan las apariencias, las relaciones románticas como de película, pero es momento que entiendas que no es así. Los celos y la posesión no es amor, debes ser impulso de tu pareja, no freno.

Dinero:

Podrás materializar mucho más rápido y todo lo que quieras cuando lleves la atención a los puntos correctos, no te distraigas tanto solo por buscar dinero. Cuando estás conectado con tu pasión, puedes notar cómo fluye la prosperidad.

Salud:

Haz algo que implique peso y resistencia, necesitas ser más fuerte y con estructuras más estables, no se trata de rigidez, se trata de fortalecimiento para que tus emociones no sean avalanchas que hacen contigo lo que quieran.

Consejo:

A veces puede ser difícil comprender que tu forma de ver la vida no es la única ni necesariamente la mejor. Aprende con humildad, no solo por necesidad.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, no caigas en pánico, es buen día para remover malos hábitos en tus acciones o en tus emociones.

Trabajo:

No es buen día para hacer cambios drásticos a nivel laboral, cuida tus expresiones, y apóyate en tu inteligencia y sabiduría.

Salud:

Cuida tu salud, no dejes que las preocupaciones afecten tu energía. Hoy es buen día para sustituir la queja por la gratitud.

Amor:

Amate, tu sana autoestima atraerá buen chi a tu vida. Buen día para expresarle a tus seres queridos lo importante que son para ti.

Dinero:

No es buen día para preocuparte por tus problemas financieros.

Consejo: No pierdas la fe, ni el positivismo, ¡vienen las buenas noticias a tu vida!