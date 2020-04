Piscis – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Revisa cómo estás pidiendo esa pareja. ¿Estás pidiéndola porque te sientes solo?, ¿estás buscando tu media naranja? Recuerda que para establecer relaciones sanas y desde el disfrute debemos reconocernos como personas autónomas y completas.

Dinero:

Materializas muy rápidamente, pero así mismo se puede ir el dinero cuando lo gastas en cosas que no necesitas realmente. Hoy, antes de hacer una compra pregúntate qué tan útil será para ti.

Salud:

Busca un ejercicio que te conecte con la tierra, con el poder de tu cuerpo físico y su energía; también, lo puedes hacer a través de los alimentos.

Consejo:

Debes ser más humilde y no exagerar todo lo que te pasa, por eso a veces las personas de tu alrededor sienten que no estás siendo completamente honesto.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en día de Establecer, ten en cuenta estas recomendaciones para que obtengas los mejores resultados posibles.

Trabajo:

Procura descansar este día para que puedas recargar tus energías para la siguiente semana, en lo posible desconéctate y relaja tu mente.

Salud:

Tu alimentación es muy importante para tu salud en este día, lo mejor es que acompañes tu dieta de mas vegetales y frutas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy te sentirás un poco desconfiado y no será únicamente con tu pareja, tu familia puede estar involucrada en tus sentimientos.

Dinero:

Tus emociones te pueden llevar a tomar decisiones improductivas, lo que hará que la mejor decisión sea solo esperar y no gastar.

Consejo: A veces necesitamos parar y reevaluar para poder avanzar hacia donde necesitamos ir, sin esto no podremos ser consiente de que es lo que verdaderamente nos favorece.