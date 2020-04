Piscis – Horóscopo del 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Tu amor propio es la virtud más fuerte que puedes tener, te blinda de todo, te hace humilde, compasivo y empático, escucha tu corazón.

Dinero:

Cuando piensas más en lo que te hace falta estás pensando en escasez, así que si no quieres angustiarte tan solo piensa y agradece todo lo que ya tienes y has conseguido.

Salud:

Usa tus dones para estar sano, conéctate con tu energía vital y siente cómo te ayuda en estos momentos, ten la certeza que el mundo se está reconectando y reinventando. Tú puedes hacer lo mismo.

Consejo:

Cuando descubras todo tu potencial, cuando dejes de poner bloqueos y estar pendiente de todo lo malo, disfrutarás todo lo hermoso que hay en ti y en los otros.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en día de Éxito, es un día auspicioso, sin embargo, la energía te puede jugar una mala pasada, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Tus palabras pueden ser el detonador de grandes problemas que ni siquiera habías contemplado, entonces busca mantener una actitud serena, no te puedes dejar enojar fácil o reaccionaras de una manera que te arrepentirás.

Salud:

Se muy rígido con tus horarios de comida, las personas Conejo son muy sociables y por esto se pueden descuidar a ellos mismos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tus emociones te pueden llevar a asfixiar a los que te rodean, debes entender que no eres tu, es la energía y debes respetar el espacio de los demás.

Dinero:

No es prudente gastar dinero este día debido a que será muy emocional y no representará tus gustos o necesidades sinceras.

Consejo: En las mujeres sabias podrás encontrar el consejo o ayuda que estabas buscando para resolver problemas.