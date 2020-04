Piscis – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Procura tener una buena comunicación, es primordial para hacerte entender, hazlo en calma y sin buscar que el otro piense o diga lo que deseas escuchar, así que pon la atención en la forma en la que te expresas.

Dinero:

Si tienes tu propósito definido y es en verdad lo que amas, no lo dejes a un lado por el afán de obtener dinero, la estabilidad de tus finanzas también se basa en la estabilidad emocional.

Salud:

Cuídate de entrar en procesos de hipocondría, si la información que recibes te causa esto, no escuches noticias. Lo que requieres es tranquilidad, así que enfócate y prioriza, tu salud emocional es muy importante.

Consejo:

La vida no es dura ni difícil, no viniste a sacrificarte por otros, tampoco a sufrir por que el mundo es un caos, busca cómo ayudar, pero no te quejes tanto y pon tus dones al servicio de los otros.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con el Cerdo y la Cabra, te recomndamos tener en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Se creativo, hoy tendrás la capacidad de innovar en los negocios o procesos de tu trabajo para hacer todo mas practico, las dificultades te harán improvisar y mejorar.

Salud:

Realizar dibujos, pintar, escuchar música, resolver acertijos activará tu creatividad y te hará ver las cosas de diversas formas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Lleva tu creatividad a otro nivel, intentando demostrar que estas presenten para las personas que amas a pesar de las dificultades.

Dinero:

Hoy no es un excelente día para hacer movimientos financieros debido a la energía del día no será la mas adecuada.

Consejo: Tu energía el día de hoy le dará fuerza a las personas que se encuentran mas afectadas, procura estar conectadas con todos los que te necesiten.