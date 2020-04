Piscis – Horóscopo del 13 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Si hay conflictos con un familiar, amigo o pareja es mejor solucionarlos ahora, hoy es el mejor día para hacerlo, sin entrar a juzgar y sin criticar, abre un espacio para un diálogo honesto y desde el amor.

Dinero:

El viaje que estás planeando no lo archives, hazlo solo o acompañado, como lo desees, la energía está dispuesta y todo depende de ti.

Salud:

La alimentación no la descuides, te encanta disfrutar la comida, pero debes poner horarios para que no cometas excesos.

Consejo:

La intuición no se utiliza solo para lo que nos conviene, es para todo momento de la vida, no debes entrar a juzgar qué te gusta y qué no, no debes creer en tu intuición de forma selectiva.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en combinación Doble con el Perro, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Puede que sea un día lleno de altibajos, pero este día no determinara el resto de la semana, eso solo lo puedes hacer tu.

Salud:

Tanto estrés de la semana puede que no te haga bien, busca formas de drenar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te encontrara pasional y amoroso, busca compartir tu cariño con personas especiales.

Dinero:

Mantén tus deudas al día, es una buena forma de tener un orden financiero. Evita de la misma manera seguir cayendo en ellas, sobre todo en este día.

Consejo: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.