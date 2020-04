Piscis – Horóscopo del 12 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Dile a las personas con las que compartes alguna virtud que admiras en ellos, hoy sería muy bueno para ti y para ellos reconocerles lo que muchas veces ellos ignoran de sí mismos.

Dinero:

Todo va fluyendo, el universo compensa, no entres en pánico, no es necesario, pues todo está cubierto y hoy la gratitud es fundamental.

Salud:

Relájate y comienza a ver las cosas de otra manera, saca provecho de la situación para aprender, comprender y entender los cambios que surgen en ti, busca siempre lo mejor.

Consejo:

No pospongas tus estudios o los viajes, más bien estructúralos, planéalos, siente que ya son una realidad e intégralos, así el universo sabe que los estás elaborando desde el merecimiento.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en Choque en un día de Inicio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para que lo puedas llevar de la mejor manera.

Trabajo:

No regales tu confianza a quien no se lo merezca, tu trabajo es lo suficientemente importante como para que le confíes tus conocimientos a cualquiera.

Salud:

Intenta no exponerte el día de hoy ya que eres mas propenso a accidentes y a lesiones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás un poco a la defensiva, no permitas que dañe tus relaciones interpersonales.

Dinero:

Al estar en Choque, puedes ser mas vulnerable emocionalmente, y tu cabeza te puede jugar una mala pasada, haciéndote gasta el dinero que no deberías.

Consejo: Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no la meta.