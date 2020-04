Piscis – Horóscopo del 10 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Recuerda que hay muchas formas de comunicarte con tu pareja, disfruta este tiempo para crecer y desarrollar una relación más fuerte, no te quedes en las lamentaciones.

Dinero:

Si tienes dinero para invertir es buen momento para hacerlo, tu intuición te ayudará a lograr lo que quieres, si estás inseguro,busca ayuda, es lo mejor para no correr riesgos innecesarios.

Salud:

Hoy más que nunca es necesario que te ocupes de disfrutar de las pausas activas, si estás en casa no lo olvides, tu bienestar no se aplaza.

Consejo:

Es un buen día para hacer lo que te gusta, disfrutarlo y compartirlo, es otra forma de agradecer al universo, no temas ser feliz, es tu decisión.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras triangulando con la Cabra y el Cerdo en día Balanceado, ideal para nivelar situaciones desafortunadas, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

En este día tu poder de persuasión y tu capacidad para destacar estarán al máximo, aprovéchalo para reunirte con clientes o con jefes.

Salud:

No puedes dejar a un lado tu alimentación, intenta agregar más frutas y verduras en tu dieta. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Este día es propicio para que te sientes a reflexionar tu comportamiento, si sientes que puedes mejorar en tu relación hoy es el mejor día para comenzar el cambio.

Dinero:

Ten encuentra que todas las inversiones que realices el día de hoy serán muy prosperas en el largo plazo.

Consejo: La inspiración si existe, pero te tiene que encontrar trabajando. -Pablo Picasso.