Piscis – Horóscopo del 28 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.



Amor:

Aprovecha para expresar todo lo que sientes, dilo sin problema. No temas a una respuesta, muchas veces solo necesitamos decir lo que nos pasa en voz alta.

Dinero:

Comprende que siempre que requieras ayuda habrá alguien para brindarla. Recuerda que tú tienes el poder de entender razones que van más allá de lo aparente así que no permitas que te engañen y se aprovechen de tu nobleza.

Salud:

El descanso es primordial y los estás dejando para el final, no es solo dormir es reparar el cuerpo para generar nueva energía que te permita cumplir cada propósito del día.

Consejo:

Conoces las profundidades de lo que sucede, no temas a ese conocimiento, no permitas que te abrume y úsalo a tu favor.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, tienes un día de Destrucción, debes de tener cuidado, sobre todo con heridas del pasado, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Utiliza el pasado a tu favor, como un recordatorio de lo que no debes de volver a hacer en tu trabajo.

Salud:

Cuida tu alimentación, habrá antojos que debes controlar. Debes saber el límite que tiene tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La confianza será frágil en tus relaciones personales, es posible que te sientas defraudado o desilusionado de alguien que quieres. Si no te expresas no te entenderán.

Dinero:

Estarás motivado más que todo por el amor y la felicidad que por el dinero, sin embargo, busca un balance.

Consejo: La retrospección en este día es fundamental para tus actividades.