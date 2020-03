Piscis – Horóscopo del 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Te encanta dar y el recibir se te dificulta, quieres que tus relaciones sean siempre como los primeros meses, llenas de emoción y prefieres sufrir en silencio a que tu pareja sufra, te sacrificas por el otro y eso no es necesario.

Dinero:

La premisa es no armar un lío donde no lo hay. Todo lo tienes, pon los pies en la tierra y deja de pensar que ya no hay nada más que hacer, es mejor aportar a los tuyos desde el amor que desde el miedo.

Salud:

Cuida tus emociones como cuidas tu alimentación, no veas todos los noticieros ni creas todo lo que dicen las redes. Hoy puedes hacer un cambio sustancial en tu vida y la de los que te acompañan.

Consejo:

No entres en caos, no es necesario que hagas en este momento un drama por algo que puedes ir solucionando el día que corresponde. El hoy es lo que importa, lo que se hizo o se dejó de hacer ya no es relevante.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en un día Lleno, pero debes de tener precaución con algunas energías en el día, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha este día para deslumbrar en el trabajo como solo tu puedes, si te encuentras atrasado en tus responsabilidades, es un excelente momento para ponerte al día.

Salud:

Debes de tener cuidado, ya que la energía del día te va a hacer mas propenso a accidentes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te están empezar a respetar, porque estas haciendo las cosas diferente en tu vida y hace que te sientas mas empoderado.

Dinero:

La energía del día se presta para la abundancia, si eres astuto podrás aprovecharlo.

Consejo: Toma las riendas de tu vida, junto con estas recomendaciones busca acercarte a tus metas.