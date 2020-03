Piscis – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Conecta los dones que tienes poniéndolos al servicio de las personas que te rodean, puedes brindar calma en estos momentos, así desde el amor cuidas y te cuidas.

Dinero:

Se sigue cuidando lo que se tiene, no atesorando, sé prudente y no entres en pánico pues el universo provee, es momento para hacer lo que se debe para el bien de todos.

Salud:

Es importante acatar en este momento todas las indicaciones, mantener la buena actitud y no llenarse de dudas y miedo. La situación amerita poner la atención y actuar.

Consejo:

Puedes desde tu sabiduría manejar tus emociones, no entrar en crisis que no te ayudan ni ayudan a otros, ser muy firme y tomar buenas decisiones.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, es un día Cerrado lo que significa que debes tener precaución, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Lo mejor será escoger con cautela las batallas, no tomes acciones muy osadas este día.

Salud:

Intenta ser mas cuidadoso con tu alimentación, la ansiedad puede que te este haciendo comer un poco mas de lo normal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Acércate a tu pareja, invítala a algún lugar donde puedan hablar y siéntense a planear sus próximos pasos, si no tienes pareja es un buen día para planear como decirle lo que sientes.

Dinero:

No realices actividades financieras importantes en este día. pero si escoge tus próximos movimientos financieros.

Consejo: Si te encuentras en problemas, busca un consejo en una figura masculina, es ahí.