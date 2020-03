Piscis – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Estás más intuitivo de lo normal, aprovecha esto para escucharte con atención y ser apoyo para los demás. El drama es ruido que te aisla, usa este día para conectarte con tus seres queridos y para transmitir esa energía de la luna que hoy te acompaña.

Dinero:

Libertad financiera, hace días vienes con ideas en tu cabeza que te rondan; que no se queden en pensamientos, hazlo posible si te hará feliz. Seguridad no es igual a felicidad, porque la primera viene acompañada de límites y viejas creencias; en cambio, la segunda la construimos de forma independiente.

Salud:

Deja de sacar excusas, no todos los días son para comer comida chatarra o hacer pereza. Está bien que la Luna de visita en tu signo te genere un poco de ansiedad con la comida, pero recuerda que mantener los buenos hábitos es cuidarte a ti.

Consejo:

Juzgar al otro es mucho más fácil que sentir compasión o empatía, pensar egocéntricamente es más sencillo que generar vínculos externos; de lo que no te has dado cuenta es que todo hace parte de esa coraza que construirte para sentir menos y sin saber que todas las emociones vienen desde adentro, no importan lo que pase afuera.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras en un día de recibir, ten presente los siguientes consejos para hacer tu día aún mejor.

Trabajo:

Evita ser rudo al expresarte, son tiempos difíciles para todos. Puede que el día de hoy por diferentes circunstancias te encuentres de mal genio o con poca paciencia, sin embargo, tienes que controlarte al momento de hablar o te puedes meter en problemas como perder privilegios.

Salud:

No pierdas ninguna comida, mantente hidratado/a y descansa bien, ya que la falta de una buena alimentación y sueño no contribuirán a tu humor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que tu lado amoroso este influenciado por el día de hoy, vas a querer mucha atención, pero procura que tu pareja la sienta reciproca, si no puedes resolver la situación por tu cuenta busca el consejo de una mujer cercana a ti.

Dinero:

Intenta mantener tus gastos al mínimo, cualquier inversión realizada el día de hoy será sumamente emocional y podría resultar saliendo mal.

Consejo: Hoy será difícil controlar tus deseos, no dejes que esto te meta en problemas en el futuro.