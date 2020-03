Piscis – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Quieres hacer todo para estar muy bien con tu pareja, complacerla y fortalecer el momento que están viviendo. Y hoy es el día perfecto para hacerlo, aprovecha para recibir y dar todo lo que los hace felices.

Dinero:

Por más que tengas, nada te satisface. Por eso debes aprender que todo se hace desde el amor, entiende que el merecimiento se va integrando a la esencia.

Salud:

Medita, prende una vela, busca estar en paz y escribe sobre todo aquello que te angustia. Esta es una buena forma de alivianar las cargas, lo importante es que reconozcas lo que te está estancando.

Consejo:

Hoy es un día para que tengas en cuenta que la vida es más que pasar el momento, es poder construir desde tu interior para que reflejes todo tu potencial a los otros, sabes que es así el universo te compensa.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en combinación doble con el Perro, pero el día no es el mas auspicioso, ten en cuenta los siguientes consejos.

Trabajo:

Busca ser un generador de esperanza en tiempos difíciles, la gente se fijará en ti y replicará tus acciones.

Salud:

Tanto estrés de la semana puede que no te haga bien, busca maneras de relajarte en casa. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No dejes que esto te afecte, de una manera temporal puede que por decisiones o comentarios pierdas autoridad entre tus seres queridos.

Dinero:

Mantén tus deudas al día, la energía del día te hace mas propenso a mala reputación, que afectara en tus negocios en el futuro.

Consejo: No se trata de ser mejor que otra persona, se trata de ser mejor de lo que eras el día de ayer.