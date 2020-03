Piscis – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.



Amor:

La parte espiritual te apasiona y le huyes, pues a pesar que te regalaron muchos dones, prefieres ignorarlos, te da miedo conocer tu esencia y apropiarte de ella, porque si lo haces entonces cómo justificas el drama que vives día a día.

Dinero:

A veces se te escapa el dinero por entre los dedos, es simple: te encanta todo lo bueno y lo disfrutas sin darle el valor que merece, pues crees que lo material es mundano, cambia esa actitud y agradece.

Salud:

Te dejas invadir por tus emociones, le das mil vueltas a todo y te angustias fácilmente. Relájate, busca con quien conversar, te hace falta reír más y quejarte menos.

Consejo:

No midas todo en bueno o malo, en luz u oscuridad, en alto y bajo, es más sencillo de lo que parece y el mundo no es un caos. Deja de buscar la tragedia en todo ni siquiera te imagines en caos, pon la atención en ti pues el universo tiene mucho para decirte. ¡Escúchalo!

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, estás en choque, es decir, que debes ser muy precavido de no entregar toda tu confianza o te podrian decepcionar, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

En estos tiempos tan complicados no compartas mucha información sobre todo si es información importante de tus proyectos.

Salud:

El día de hoy eres propenso a lesiones y enfermedades, evita exponerte mucho. Toma vitaminas para evitar resfriados. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No entregues todo de ti si no es correspondido o podrias salir lastimado, sabras si es correspondido con acciones y no con palabras.

Dinero:

Hoy te encuentras en choque, quiere decir que no es un buen día para hacer movimientos de dinero de ningun tipo. Es mejor esperar un día favorable.

Consejo: Si tienes paciencia, veras recibir los frutos de todos tus esfuerzos.

Consejo: Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.