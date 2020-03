Piscis – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

En estos momentos tienes las emociones a flor de piel, estás con la creatividad en alto y atraes personas con una fuerte influencia en lo espiritual o la filosofía. Es tiempo de fortalecer la cercanía con los amigos.

Dinero:

En este momento la rueda de la fortuna sigue aportando energía a tu signo, así que ten confianza en que tus finanzas están en equilibrio. Recuerda que puedes tener un golpe de suerte, el dinero está en movimiento.

Salud:

Tienes energía suficiente y estás vital, aunque la pereza a veces te gana, sal a disfrutar sea haciendo una caminata o jugando un deporte que prefieras.

Consejo:

Recuerda que no todo es mantenerte en las nubes o luchando por tener un mundo mejor, debes cuidar de ti como cuidas de tu entorno.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, a pesar de que es un día de inicio, la energía no promueve buenos resultados, ten en cuenta estos consejos.

Trabajo:

Se la voz de la razón en tiempos de crisis, la gente escuchara y buscara tus consejos, promueve la serenidad.

Salud:

Busca realizar actividades físicas, si no tienes forma de ir a un gimnasio intenta viendo videos donde te expliquen ejercicios caseros. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No interrumpas el proceso de aprendizaje de nadie, el que necesite que lo ayudes te lo pedirá.

Dinero:

La energía del día no apoya retorno de actividades personales, pero si de construcciones, invierte en tu casa.

Consejo: Cuanto mas grande es el caos, mas cerca esta la solución.