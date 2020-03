Piscis – Horóscopo del 17 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Conéctate con lo verdaderamente importante, si sientes que la soledad te agobia da el primer paso para salir a compartir con esa persona que te agrada, no tiene que ser en plan romántico, los amigos ayudan a reparar cualquier tristeza.

Dinero:

Cuidado con las inversiones, no lo hagas por un impulso, puedes perder bastante. Por eso, lo mejor es tener paciencia y verificar muy bien antes de tomar alguna decisión.

Salud:

Te siente enérgico y con ganas de hacer, eso no es lo común en tí, te saca de la rutina, planea un paseo y disfruta.

Consejo:

Escucha lo que te dice tu intuición, no cuestiones ni pongas en duda lo que tiene para compartirte; haz caso, es mejor, pues sabes cómo distinguir cuándo son tus deseos y cuando tu esencia.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Cabra y Cerdo. Es un día muy especial para ti.

Trabajo:

Saca lo mejor que hay en ti para que aproveches las oportunidades que se te presentan en el camino. Te sorprenderás de lo que eres capaz de conseguir.

Salud:

Es recomendable realizarte un masaje relajante, desconcéntrate de lo que te atormenta. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Eres capaz de cambiar algo en tu entorno si así lo deseas, puedes expresar lo que te incomoda y las personas te entenderán.

Dinero:

Tu perseverancia tiene frutos en tu crecimiento, sigue así y confía en tus habilidades para hacer dinero.

Consejo: El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas.