Piscis – Horóscopo del 13 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

El amor no es tan complejo como lo sientes y como te lo imaginas, relájate, suelta la necesidad de una relación para sentirte amado; cuando lo hagas verás los frutos que da amarse a sí mismo, incluido una pareja.

Dinero:

Busca tu independencia económica y si ya lo eres, revisa qué cargas que no te pertenece, qué es eso que cada mes ves como un gasto y no como una inversión.

Salud:

Dale amor a tu físico, escucha tu cuerpo y guíate para saber qué necesita, aprovecha tu gran intuición. Aunque intentes callarla con la razón, ella sigue ahí.

Consejo:

Deja la terquedad a un lado y permítete aprender de los demás para nutrir tu pensamiento crítico y tu perspectiva del mundo.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras en tu día, lo cual es muy positivo, sobre todo en el amor.

Trabajo:

Has trabajado muy duro estos últimos días lo mejor es que te tomes un descanso, este día no promueve resultados positivos en actividades importantes, pero por tu energía esto no te afecta.

Salud:

Busca maneras de relajar tu cuerpo, todos tenemos métodos efectivos. Si aun no tienes uno en especial puedes comenzar a probar con masajes o su polo opuesto ejercicios.

Amor:

Te sentirás muy amoroso, notaras como esta actitud atraerá el amor. Tu poder de persuasión es único.

Dinero:

Si tienes alguna complicación financiera, hoy es un excelente día para pedir ayuda o favores, si embargo, si puedes solucionarlo tu solo, toma acción.

Consejo: Hoy sentirás que vas un paso delante de las situaciones y los problemas, aprovecha esto para liderar con humildad.