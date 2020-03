Piscis – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Si estás atravesando por una crisis con tu pareja o algún familiar, es hora de hablar, no lo aplaces. El callar te agota, por eso hoy construye desde el amor incondicional, así todo será hermoso. ¡Brilla para los tuyos!

Dinero:

Termina lo que comenzaste, tu intuición te ayuda con tus finanzas, no pongas en duda lo que sientes, tu esencia sabe lo que es mejor para ti.

Salud:

Es hora de darte un gusto, te sientes renovado y es el momento de salir de paseo y disfrutar el momento.

Consejo:

Tu intuición hoy te puede guiar, la reconoces por que no es desde el ego, es la que se comunica con tu ser de una forma amorosa y no impulsiva. ¡Cree en ti!

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras combinando directamente con el Tigre, ten presente las siguientes recomendaciones sobre todo en el trabajo.

Trabajo:

No pierdas una oportunidad para crecer, busca siempre nuevos retos. Recuerda que solo tu puedes crearte limites y la energía de este día te apoya para que puedas lograr todo lo que deseas.

Salud:

Cuida tu alimentación, ya que por tener un día tan agitado puedes retrasar tus horas de comida y aunque no lo notes de inmediato esto te hace daño.

Amor:

Te sentirás emocional, pero de una manera positiva. Querrás compartir tu amor con tus seres especiales ya sean familia o pareja.

Dinero:

No es un día apropiado para realizar actividades financieras, pero si te encuentras en problemas económicos lo mejor es dejar el orgullo a un lado y solicitar ayuda.

Consejo: Cree en ti, busca conocer tus limites. Te darás cuenta de que puedes lograr muchas mas cosas de lo que creías.