Piscis – Horóscopo del 11 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Si tienes pareja actualmente, disfruta estar con ella, no permitas que tu imaginación suponga lo que no es verdad; antes de suponer o juzgar, es mejor hablar, preguntar y así evitar conflictos innecesarios.

Dinero:

Toma las decisiones correctas para las inversiones, puedes preguntar o investigar, no entres en dualidad, confía en que todo saldrá de la mejor manera.

Salud:

Recupera tu energía vital, sonríe, calma tu mente, no pienses en el futuro y no atesores el pasado, esto hace que tengas dolores de cabeza.

Consejo:

No pienses en todo lo que te falta, agradece todo lo que tienes y ponte en acción. No te lamentes, el pasado ya pasó y el futuro no lo conoces, disfruta el hoy.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para tu día, en especial en el Amor y el Dinero.

Trabajo:

Te en cuenta que eres una persona ingeniosa, no te dejes presionar por lo demás, comienza proyectos que tienes pendiente.

Salud:

Es un buen día para procedimientos médicos, si te encuentras viajando o has viajado hazte exámenes médicos.

Amor:

Te encuentras en un momento excelente en el amor, si no es así ten puede que seas el que no permita que esto suceda, un cambio en tu actitud puede mejorar las cosas.

Dinero:

Puede que estos días te presentaras varias propuestas y hay una que debes de tener en mente, hoy es un buen día para tomarla.

Consejo: Todas las actividades que realices el día de hoy tendrán un efecto positivo en tu vida, así como tu actitud.