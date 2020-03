Piscis – Horóscopo del 10 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Hay momentos que eres sensible y vulnerable, piensas que el amor es complejo y pocos te entienden, así no es; te ocupas muchas veces más por saber qué le pasa al otro, cuando lo más importante es saber que te pasa a tí ¡mírate con los ojos del amor!

Dinero:

Tener lo que te corresponde por merecimiento. Sé consciente de que la energía del dinero es evolutiva, no hay que entrar en competencia para obtener más, es una correspondencia.

Salud:

Fíjate a donde te guían tus pasos, sal a caminar, a disfrutar del sol. El ejercicio te conecta con tu cuerpo físico, disfruta de todo lo que tienes en esta existencia.

Consejo:

Te unes a causas colectivas, luchas por que el mundo sea un mejor lugar, y tu mundo interno, ¿es tu mejor lugar?

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras en un día de recibir, ten presente los siguientes consejos para hacer tu día aún mejor.

Trabajo:

Evita ser rudo al expresarte, puede que el día de hoy por diferentes circunstancias te encuentres de mal genio o con poca paciencia, sin embargo, tienes que controlarte al momento de hablar o te puedes meter en problemas como perder privilegios.

Salud:

No pierdas ninguna comida, mantente hidratado/a y descansa bien, ya que la falta de una buena alimentación y sueño no contribuirán a tu humor.

Amor:

Puede que tu lado amoroso este influenciado por el día de hoy, vas a querer mucha atención, pero procura que tu pareja la sienta reciproca.

Dinero:

Intenta mantener tus gastos al mínimo, cualquier inversión realizada el día de hoy será sumamente emocional y podría resultar saliendo mal.

Consejo: Si sientes que no puedes controlarte hoy, intenta buscar el apoyo de mujeres sabias que conozcas.