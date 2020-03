Piscis – Horóscopo del 09 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No te dejes llevar por el impulso, las emociones son transitorias. Dale tiempo a lo que sientes para que consolide y puedas procesarlo para tomar acción. El amor no es perfecto, las relaciones tampoco lo son, pero con el diálogo todo puede mejorar.

Dinero:

Si tienes gran pasión por lo que haces sabrás mantenerte si no, es posible que te aburras y que tus ingresos disminuyan en esa medida. Que el disfrute sea tu fuente principal de trabajo y verás los frutos. Debes evitar las compras impulsivas.

Salud:

Cuida de ti en todos los aspectos, la belleza no viene solo de cómo cuidas tu físico sino de la importancia que le das a tus emociones, pensamientos y sentimientos. Todos hacen parte de ti y te regalan bienestar.

Consejo:

Tu intuición es tu mejor amiga para tomar cualquier decisión, es tu aliada cuando no dejas que las emociones ganen.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, día de éxito, y estas triangulando con el signo del día, es muy favorable para cualquier actividad que emprendas.

Trabajo:

Es tiempo de acción y de logros, muestra tus habilidades de organización, liderazgo y eficiencia.

Salud:

Estas bien te sentirás al máximo de tu energia, disfruta el logro de tus metas.

Amor:

Hoy lo más importante eres tú, tu capacidad de amarte y decirte cosas lindas traerá elevación de tu energia.

Dinero:

Hay oportunidades de expandir tus proyectos, no dudes en llamar a clientes.

Consejo: Tu aptitud positiva atraerá como la miel a tus nuevos clientes, disfruta tu día con alegría.