Piscis – Horóscopo del 07 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Aprender a ver los demás con ojos de realidad sin idealizarlos, será la tarea para ti hoy, con la conjunción de neptuno y el sol en tu signo.

Dinero: Mantente enfocado en ordenar tu economia, llego la hora de apostar por un bien superior.

Salud: Tu vitalidad sigue por las nubes, aprovechala.

Consejo: Aprovecha la energía del día para el balance.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en choque, ten en cuenta las siguientes recomendaciones en tu día.

Trabajo:

No regales tu confianza a quien no se lo merezca, tu trabajo es lo suficientemente importante como para que le confíes tus conocimientos a cualquiera.

Salud:

Intenta no exponerte el día de hoy ya que eres mas propenso a accidentes y a lesiones, se precavido si no tienes mas alternativa que hacer ejercicio, no es recomendable procedimientos médicos.

Amor:

Te sentirás un poco a la defensiva, no permitas que dañe tus relaciones interpersonales.

Dinero:

Intenta mantener tus gastos al mínimo y únicamente con lo que sea obligatorio.

Consejo: No cuentes las soluciones es mejor a que estés presente para ejecutarlas.