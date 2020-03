Piscis – Horóscopo del 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Estas romántico y quieres que el otro esté más afectivo, así que comienza por estarlo tu primero.

Dinero: Evita fugas de dinero, así que mantente fiel a tu presupuesto.

Salud: Te sentirás con mucha energía, pero no lleves tu cuerpo al extremo.

Consejo: Aprovecha la energía del día para buscar el equilibrio, una práctica espiritual te servira mucho.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, es un día de inicio, es ideal para comenzar actividades en todos los ámbitos de tu vida.

Trabajo:

Hoy es un excelente día para comenzar un proyecto en el trabajo, sin embargo, no es un buen día para compartirlo. Si para comenzarlo necesitas ayuda de personas compártelo solo con los necesarios.

Salud:

Es un excelente día para comenzar actividades físicas ya que promueve los comienzos suaves, anímate. Tu cuerpo lo necesita.

Amor:

Si te encuentras interesado en alguien, pero aun esa persona no lo sabe, hoy es un buen día para hablarle, se casual e invítala a algún lado de tu preferencia.

Dinero:

Es un buen día para comenzar emprendimientos propios o invertir en proyectos, sin embargo, solo de palabra, ya que no es propicio para mover tu dinero.

Consejo: Si tienes problemas en tu día la solución te la puede dar alguien de tu circulo, deja tu orgullo a un lado, a veces todos necesitamos un poco de ayuda.