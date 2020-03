Piscis – Horóscopo del 01 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Has estado tan concentrado en tus responsabilidades y has dejado a un lado tu vida personal, tienes que buscar un equilibrio y darle un espacio al amor.

Dinero: Te sentirás estancado, las ideas no fluyen con facilidad y es normal, no todos los días estamos inspirados. No te frustres.

Salud: Ese cansancio y fatiga mental puede ser por la mala alimentación que estas llevando, si sientes problemas para respirar bien, lo mejor es que pidas una cita para el medico.

Consejo: Utiliza este día para descansar y entrar recargado de energía a la siguiente semana.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, estas en choque con Conejo, cuídate de inconvenientes.

Trabajo:

Puedes aprovechar el día para conectarte contigo mismo ya que se pueden presentar problemas con las personas de tu alrededor. Si no es posible evita cualquier índice de conflicto.

Salud:

Cuida tu integridad física, el día es propenso a caídas o tropezones. Haz actividades tranquilas y serenas.

Amor:

Puedes perder la confianza en alguien por chismes, si decides creerlo esa persona se alejará de tu vida.

Dinero:

Si te llega alguna propuesta para prestar dinero a alguien es mejor rechazarla, la confianza es muy frágil hoy y puede llegar a un inconveniente a la larga.

Consejo: Ten paciencia con todas las cosas, pero sobretodo contigo mismo