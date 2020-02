Piscis – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

9HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Una persona del pasado quiere reconectar contigo, deberás interpretar las señales que te están mandando.

Dinero: Tu trabajo se encuentra lejos de tu lista de prioridades y no debería de ser así, termina los proyectos que ya te comprometiste a terminar.

Salud: En este día te sentirás lleno de energía, aprovéchalo para cumplir todas tus tareas pendientes.

Consejo: La paz solo la podrás conseguir en ti mediante tus decisiones.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras combinando con el tigre directamente.

Trabajo:

Lo mejor será escoger con cautela las batallas, no tomes acciones muy osadas este día.

Salud:

Es un buen día para tomar un calendario, anotar que días entrenaras y cuales no. Adicional, puedes planear tu plan alimenticio, recuerda que una buena dieta es vital para tu salud.

Amor:

Acércate a tu pareja, invítala a algún lugar donde puedan hablar y siéntense a planear sus próximos pasos, si no tienes pareja es un buen día para planear como decirle lo que sientes.

Dinero:

No realices actividades financieras importantes en este día. pero si escoge tus próximos movimientos financieros.

Consejo: Un buen plan y objetivos claros para cumplirlo serán la clave de tu éxito.