Piscis – Horóscopo de 12 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Tienes la intuición a millón, hoy hablas muy acertadamente.

Dinero: Cambias de perspectiva hacia una propuesta que no te convencía y resulta muy favorecedora.

Salud: Los líquidos en el cuerpo te están haciendo estragos, toma diuréticos naturales, aunque antes ve al medico.

Consejo: Toma en cuenta cual es tu auditorio antes de hablar.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día Gallo de Madera Yin, estás en choque, es decir, que debes cuidarte mucho de entregar toda tu confianza te podria decepcionar.

Trabajo:

No compartas información importante el dia de hoy, sobre todo si son proyectos personales.

Salud:

El día de hoy eres propenso a lesiones y enfermedades, evita exponerte mucho. Toma vitaminas para evitar resfriados.

Amor:

No entregues todo de ti si no es correspondido o podrías salir lastimado, sabrás si es correspondido con acciones y no con palabras.

Dinero:

Hoy te encuentras en choque, quiere decir que no es un buen día para hacer movimientos de dinero de ningún tipo. Es mejor esperar un día favorable.

Consejo: Hoy será un día complicado, mejor espera un día Cerdo o Cabra para poder cumplir tus metas.