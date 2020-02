Piscis – Horóscopo de 11 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Estás suave y muy querendón, tu pareja te corresponde.

Dinero: A pesar de que el dinero te llega solo exactamente el que necesitas, tu actitud es positiva.

Salud: Cuando te mandan un tratamiento es para que lo hagas completo, si lo dejas por la mitad la dolencia vuelve a aparecer.

Consejo: No dejes para mañana lo que debes hacer hoy.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera yang, la virtud del dragon te ayuda a superar conflictos.

Trabajo:

No seas miedoso, mantén la calma que ese proyecto que te ilusiona saldrá bien. Hoy no es buen día para hablar de eso.

Salud:

Calma tu ansiedad y cuida tu alimentación mereces comer en un sitio acogedor.

Amor:

Mereces tener una pareja confiable, sincera y generosa como tú.

Dinero:

Se perseverante, todo el trabajo duro que tuviste en año del cerdo valdrá la pena y traerá recompensas.

Consejo: Hoy no es día de actuar, pero sí de visualizar en grande.