Piscis – Horóscopo de 23 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Terceros se están metiendo en tu relación, si no tomas acción pronto comentarios mal intencionados y rumores podrían acabarla.

Dinero: Hoy podrías recibir una propuesta de trabajo de una reunión informal, te podría parecer muy favorable, pero evalúa tu situación primero y que tan beneficioso seria en el largo plazo.

Salud: Empieza a dedicarte un poco de tiempo, el ejercicio tiene que hacer parte de tu vida.

Consejo: Debes amarte a ti mismo primero, para permitirte amar a alguien mas.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yin, debes evitar actividades importantes, es decir que este domingo es ideal para descansar.

Trabajo:

Uno nunca sabe que puede pasar, sobre todo este día descansa, pero esta atento si te necesitan, eres indispensable y esta posición te favorece.

Salud:

Hoy es un buen día para terminar una dieta a la que no le estés viendo resultados, busca otra, tomate este día y comienza mañana.

Amor:

Si ya no les ves una solución a tantos problemas, hoy es un día para dar cierre a relaciones poco fructíferas, puede ser difícil, pero algo mejor esta en camino.

Dinero:

No realices movimientos grandes, al menos que sea para terminar de pagar una deuda.

Consejo: La vida se trata de ensayo y error, no te rindas.