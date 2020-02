Piscis – Horóscopo de 22 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Esa persona te dará la ultima oportunidad para salir, no será puntual ya que deberás interpretar el mensaje y las señales, ten en cuenta que si decides no salir no habrá mas oportunidades.

Dinero: Hoy será un día excelente para ti, el trabajo va de maravilla y estas con un muy buen pronostico hacia todas tus metas, las dificultades serán sencillas de superar para ti.

Salud: Tu cuerpo empieza a expresar tu fatiga, no te puedes abandonar. Intenta utilizar cremas hidratantes.

Consejo: A veces escuchar experiencias de otras personas en el amor te puede dar un panorama de lo que quieres o no para tu vida.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yang, te encuentras triangulando con la Cabra y el Cerdo, la triangulación significa que vas a tener un día maravilloso.

Trabajo:

Busca un curso, un libro o hasta videos que te impulsen esas cualidades oratorias que posees y esa capacidad de crear cambios en tus entornos.

Salud:

Te vas a sentir lleno de energía, aprovéchala para ejercitarte.

Amor:

Eres muy social y a veces no te das cuenta de que dejas a personas que se preocupan por ti olvidadas.

Dinero:

Hoy es un buen día para comenzar emprendimientos, no tiene que ser muy grande, solo tiene que ser algo en lo que seas bueno.

Consejo: Aprovecha este día para comenzar ese proyecto, los primeros pasos son los mas importantes.