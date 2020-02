Piscis – Horóscopo de 18 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Vas a tener varios días donde estarás muy despistado, eso molestara mucho a tu pareja.

Dinero: También en esta área ten cuidado, porque puedes perder dinero.

Salud: Sentirás mucho cansancio en este día.

Consejo: Quien te quiere, que te acepte como eres.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en tu día y no sólo esto sino que adicionales positivo, es excelente para los comienzos.

Trabajo:

Si está buscando un buen día para hacer relaciones de negocio, hoy es ese día. Los contactos que hagas hoy te ayudarán en tu vida.

Salud:

Conejo hoy es excelente para comenzar una dieta.

Amor:

Si tu relación amorosa no está funcionando hoy es un buen día para terminarla de la mejor manera.

Dinero:

Hoy es un buen día para pedir dinero prestado, y realizar acciones financieras como inversiones.

Consejo: Las inversiones de la tierra te favorece mucho, no sólo tiene que ser dinero también puede ser trabajo.