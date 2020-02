Piscis – Horóscopo de 17 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.



Amor: Sin querer podrías ofender a otros, los malentendidos esta alborotados.

Dinero: El dinero viene, pero no dura, es que muchas veces eres poco organizado en esta área.

Salud: Te sientes decaído, te hace falta descansar.

Consejo: Tu compresión no tiene limites.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Geng, te encuentras triangulando de manera directa con el Tigre, es un buen día para meditar sobre tu vida.

Trabajo:

Eres una persona llena de conocimientos, sin embargo, hoy es un buen día para apoyarte en los hombres de tu equipo de trabajo.

Salud:

Si aún no has comenzado el gimnasio, hoy es un buen día para buscar en qué gimnasio te sentirías más cómodo.

Amor:

Encuentra el equilibrio entre tu vida amorosa y tu vida personal.

Dinero:

No es un día para tomar acción, ni para ser cuidadoso. Es un día para meditar, hoy podrás concentrarte en encontrar soluciones o orden en tu vida financiera

Consejo: Hoy apóyate en los hombres de confianza que te rodean en tu vida.