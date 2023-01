Tiroteo Half Moon Bay, California: Sospechoso bajo custodia y varias víctimas mortales

Zhao Chunli fue nombrado como el sospechoso de 67 años acusado de disparar a cuatro personas en Half Moon Bay, California, según NBC Bay Area.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo escribió en Twitter el 23 de enero de 2023: “La Oficina del Sheriff está respondiendo a un tiroteo con múltiples víctimas en el área de HWY 92 y los límites de la ciudad de HMB. Se solicita a los medios que se acerquen desde el norte y se presenten en la subestación de Half Moon Bay en 537 Kelly Ave. en Half Moon Bay”.

Half Moon Bay es una comunidad de California cerca de San Francisco.

Esto es lo que necesita saber:

El Departamento del Sheriff confirmó que un sospechoso estaba bajo custodia

Suspect identified as 67 year old Zhao Chunli. All victims of the shootings were Chinese farmworkers. https://t.co/mgd5nRJJnZ pic.twitter.com/a7rcqJAIFX — doge (@IntelDoge) January 24, 2023

El Departamento del Sheriff tuiteó: “*Actualización* El sospechoso está bajo custodia. No existe una amenaza continua para la comunidad en este momento”.

Según NBC Bay Area, se encontraron tres personas “en un lugar cerca de San Mateo Road (Autopista 92)”. La cuarta víctima fue encontrada “en un lugar cercano”, informó NBC Bay Area, citando una fuente.

Las víctimas son trabajadores agrícolas chinos, dice un concejal

La concejal de Half Moon Bay, Debbie Ruddock, dijo a NBC Bay Area que las víctimas “son trabajadores agrícolas chinos”.

El video mostró al sospechoso de Half Moon Bay, “con un sombrero, una camiseta roja y un chaleco, siendo detenido en Kelly Avenue”, según KTVU-TV.

La comunidad china en California ya está de duelo después de un tiroteo masivo en un salón de baile en Monterey Park California, ocurrido el sábado 21 de enero de 2023.

