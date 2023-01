Yasiel Puig: Acusado de un nuevo cargo por el caso sobre apuestas deportivas ilegales

La ex estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, fue acusado de un nuevo cargo en el caso federal en curso en su contra relacionado con una investigación de apuestas deportivas ilegales, documentos obtenidos por Heavy Show. La estrella del béisbol fue acusada en agosto de 2022 de hacer declaraciones falsas. El 20 de enero de 2023, Puig fue acusado de obstrucción a la justicia, según muestran los registros judiciales.

En noviembre de 2022, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California anunció los cargos contra Puig y dijo que el ex jardinero de la MLB se declararía culpable. Pero antes de su audiencia de declaración de culpabilidad del 29 de noviembre, Puig se retractó del acuerdo y decidió declararse inocente, según los registros judiciales.

Los fiscales federales dijeron que Puig mintió a los investigadores federales sobre las apuestas deportivas que realizó a través de una red de apuestas ilegales, según el comunicado de prensa. Puig, quien jugó más recientemente para los Kiwoom Heroes en Corea del Sur durante la temporada 2022, está en libertad supervisada en espera de un juicio que tentativamente comenzará en abril de 2023. Puig acordó pagar una multa como parte del acuerdo de culpabilidad, según registros judiciales. mostrar.

Puig dijo en un comunicado proporcionado por sus abogados: “Quiero limpiar mi nombre. Nunca debí haber accedido a declararme culpable de un crimen que no cometí”. Keri Axel, de Waymaker LLP, agregó en un comunicado: “En el momento de su entrevista de enero de 2022, el Sr. Puig, que tiene una educación de tercer grado, tenía problemas de salud mental no tratados y no tenía su propio intérprete o criminal. consejo legal con él. Hemos revisado la evidencia, incluida nueva información significativa, y tenemos serias preocupaciones sobre las acusaciones contra Yasiel”.

El ex jugador de béisbol de ligas menores Wayne Nix se declaró culpable de presentar una declaración de impuestos falsa y conspiración para operar un negocio de apuestas ilegales y está a la espera de sentencia. Nix está acusado de iniciar la red de apuestas después de 2001.

Los fiscales federales dijeron que la red de apuestas recibió millones de dólares en apuestas que fueron facilitadas por un sitio web de apuestas con sede en Costa Rica, según documentos judiciales. Varios otros, incluido el ex lanzador de la MLB Erik Hiljus, también se han declarado culpables. Hiljus fue acusado de ser uno de los agentes de Nix en la red de apuestas.

Nix y sus agentes aceptaban apuestas de los clientes y luego las colocaban en Sand Island Sports, un sitio de apuestas en el extranjero, y luego les pagaban las ganancias o cobraban las pérdidas, según documentos judiciales. La red de apuestas tenía su sede en California, en las áreas de Los Ángeles y el condado de Orange, e incluía clientes de alto perfil, dijeron los fiscales. Escribieron en documentos judiciales: “A través de los contactos que había desarrollado durante su propia carrera en los deportes profesionales, Nix creó una lista de clientes de atletas profesionales actuales y anteriores, y otros”.

Según documentos judiciales, los clientes y asociados de Nix incluían a un jugador de fútbol profesional que le dio a Nix un cheque por $245,000, un entrenador de la MLB le dio a Nix $4,000, un analista de béisbol que le envió a Nix $8,000, un jugador de béisbol que le debía dinero a Nix y un locutor deportivo que le dijo Nix iba a refinanciar su casa para pagar las deudas de juego. Nix también trató de reclutar a un exjugador de fútbol profesional para que fuera un agente en su plan de apuestas, dijeron los fiscales federales. Los clientes y asociados no fueron nombrados en los documentos judiciales.

Puig es acusado de apostar en tenis, fútbol y béisbol y en un momento debió más de $200,000 en deudas de juego, dicen los fiscales

Según documentos judiciales, Puig trabajó con un agente no identificado en la operación de Nix para apostar en deportes, incluidos tenis, fútbol y béisbol, y acumuló $282,900 en deudas de juego en junio de 2019. Nix no permitió que Puig hiciera ninguna apuesta hasta que su deuda fue pagado, según los fiscales. En junio de 2019, Puig saldó la deuda.

“Después de que Puig pagó los 200.000 dólares, Nix le proporcionó a Puig acceso directo a los sitios web de apuestas. Del 4 de julio de 2019 al 29 de septiembre de 2019, Puig realizó 899 apuestas adicionales en juegos de tenis, fútbol y baloncesto a través de los sitios web”, dijo la fiscalía en el comunicado de prensa. “En enero de 2022, investigadores federales entrevistaron a Puig en presencia de su abogado. Durante la entrevista, a pesar de que le advirtieron que mentirle a los agentes federales es un delito, Puig mintió varias veces. Durante la entrevista, declaró falsamente que solo conocía al Agente 1 del béisbol y que nunca habló de apuestas con él, cuando en realidad Puig habló de apuestas deportivas con el Agente 1 cientos de veces por teléfono y por mensaje de texto.

Los fiscales agregaron: “Después de que los agentes le mostraran a Puig una copia de uno de los cheques de caja que compró el 25 de junio de 2019, Puig declaró falsamente que no conocía a la persona que le ordenó enviar $200,000 en cheques de caja al Individuo A. Puig también declaró falsamente que había hecho una apuesta en línea con una persona desconocida en un sitio web desconocido que resultó en una pérdida de $200,000. En marzo de 2022, Puig envió al Individuo B un mensaje de audio a través de WhatsApp en el que admitió haber mentido a los agentes federales durante la entrevista dos meses antes”.

El agente especial a cargo de la oficina de campo de investigación criminal del IRS en Los Ángeles, Tyler Hatcher, dijo en un comunicado: “Cuando se le dio la oportunidad de ser sincero sobre su participación en los negocios de juego de Nix, el Sr. Puig decidió no hacerlo. Las mentiras del señor Puig entorpecieron las labores legales y procesales de los investigadores y fiscales”.

El agente especial interino a cargo de HSI Los Ángeles, Eddy Wang, agregó: “Mentir a los agentes federales es un delito grave. HSI Los Ángeles y nuestros socios perseguirán activamente a aquellos que busquen obstaculizar la administración justa de justicia”.

Los abogados de Puig dicen que fue entrevistado en Corea a través de Zoom

En una presentación judicial de diciembre de 2022 del abogado de Puig, Keri Axel, escribió: “El gobierno emitió una citación del gran jurado al acusado Puig el 14 de diciembre de 2021, en busca de testimonio el 16 de febrero de 2022. Dado su compromiso de jugar béisbol en la República de Corea en el verano de 2022, y su necesidad de irse a Corea en febrero, el abogado de Puig solicitó que se le permitiera sentarse para una entrevista en lugar del testimonio del gran jurado, y el gobierno estuvo de acuerdo”. Axel agregó:

La entrevista se realizó por videoconferencia el 27 de enero de 2022; Puig estaba en un hotel y acababa de regresar de un entrenamiento. La única persona en la habitación con Puig era un abogado civil que lo había asistido en un asunto civil anterior; el resto de los participantes en la entrevista, incluida la intérprete, se encontraban en diferentes lugares de Zoom. Puig no tenía su propio intérprete y el abogado que lo acompañaba no hablaba español. Antes de la entrevista, los fiscales no le dijeron al abogado de Puig de qué se trataría la entrevista, aparte de que se trataría de juegos de azar en línea. Aunque es común solicitar registros de un testigo para refrescar la memoria y debido a que los registros suelen ser la mejor evidencia, particularmente cuando se trata de comunicaciones históricas, el gobierno no solicitó ningún registro. Puig. Por lo tanto, no tenía preparación ni contexto para evaluar las preguntas del gobierno, aunque preguntaban sobre comunicaciones que tuvieron lugar más de 2 años antes de la entrevista. Mientras Puig intentaba refrescar sus propios recuerdos durante la entrevista usando mensajes en su propio dispositivo, el gobierno canceló la entrevista.

Axel dijo que los investigadores no se comunicaron con el abogado de Puig después de la entrevista ni indicaron que tenían algún problema al respecto. Tampoco solicitaron ningún documento ni una entrevista de seguimiento con Puig, escribió Axel. Luego, en mayo de 2022, los fiscales le enviaron a Puig una carta en la que indicaban que era objeto de una investigación criminal con posibles cargos de declaración falsa y obstrucción de la justicia.

Los abogados de Puig dijeron que los fiscales le dijeron a su cliente en junio de 2022 que planeaban acusarlo pronto por esos cargos y, si lo hacían, buscarían una orden de arresto a través de Interpol que conduciría a su arresto en Corea. Los fiscales le dieron a Puig dos días para decidir si estaba interesado en declararse culpable antes de la acusación, según sus abogados. Sus abogados pidieron un acuerdo de culpabilidad solo por el cargo de hacer declaraciones falsas y finalmente se llegó a un acuerdo, escribió Axel. Ella añadió:

Después de terminar su temporada de béisbol, Puig regresó de Corea el 13 de noviembre de 2022. El 15 de noviembre, Puig compareció ante este Tribunal para una comparecencia inicial y lectura de cargos. Renunció a su derecho a acusación y audiencia preliminar; y se programó de inmediato un cambio de procedimiento de declaración de culpabilidad para el 23 de noviembre de 2022. En esa fecha, Puig compareció con un abogado y solicitó tiempo adicional para explorar una defensa de inocencia fáctica. El abogado de Puig informó a este Tribunal sobre el historial procesal de los cargos del Sr. Puig, la urgencia requerida por el acuerdo de culpabilidad del gobierno a la luz de la temporada de béisbol en curso de Puig y el posible arresto internacional, y los hechos que el abogado había revisado y desarrollado con Puig desde que regresó. de Corea y pudo reunirse con un abogado en persona. Específicamente, el abogado informó a este Tribunal que, en preparación para la audiencia de cambio de declaración de culpabilidad, el abogado y Puig encontraron evidencia que sugería que otras personas habían tratado de inducirlo a confabularse u obstruir la investigación del gobierno, pero Puig se había negado repetidamente, contradiciendo como mínimo la opinión del gobierno. acusaciones de obstrucción. Antes de la audiencia, el abogado defensor había solicitado y revisado los informes de las entrevistas que corroboraban algunas de las declaraciones de Puig, lo que ponía en duda la teoría de enjuiciamiento del gobierno.

El abogado de Puig escribió en la presentación de diciembre de 2022: “El 28 de noviembre de 2022, el abogado informó al gobierno que, después de revisar los materiales y explorar más a fondo los hechos con Puig, no tenía la intención de declararse culpable, y los abogados juntos informaron a este Tribunal. , quien eliminó la audiencia del calendario”.

Axel escribió que Puig estaba en condiciones “difíciles” mientras decidía si aceptaba un acuerdo de culpabilidad. “Mientras el acusado Puig estaba sopesando sus opciones, también estaba soportando un horario de trabajo agotador al otro lado del mundo en Corea. Para un cargo que no presentaba un peligro para nadie y no presentaba problemas de estatuto de limitaciones, no está claro por qué había necesidad de apresurarse, pero el gobierno claramente tenía prisa”, se lee en la presentación.

Axel agregó: “Esto le presentó al acusado una elección de Hobson: aceptar un acuerdo de culpabilidad o enfrentar un arresto y extradición a mitad de temporada, arruinando su temporada e interfiriendo con su única fuente de empleo remunerado. La imposibilidad de esta elección se vio agravada por el hecho de que el acusado tenía un nuevo abogado, estaba a 17 horas de distancia en una zona horaria diferente, tenía una educación de tercer grado, TDAH y necesitaba un traductor cubano para comprender el complejo acuerdo de declaración de culpabilidad del gobierno y supuesta Base fáctica”.

Puig, quien enfrenta un posible tiempo en prisión, hizo las apuestas a través de un ex jugador de béisbol universitario que trabaja como instructor privado, dicen los fiscales

Según la nueva acusación, Puig está acusado de obstruir la justicia al proporcionar información falsa a los investigadores federales al afirmar falsamente que nunca había discutido sobre apuestas deportivas con el agente no identificado en la operación de Nix. Los fiscales dijeron en documentos judiciales que Puig “ocultó información sobre la participación del Agente 1 en las apuestas realizadas por el acusado Puig y el pago de las deudas de juego del acusado”.

El agente anónimo, según la nueva acusación, era un ex jugador de béisbol universitario y entrenador de béisbol privado. Según documentos judiciales, Puig lo conoció en 2019 en un campamento de béisbol juvenil y ayudó a Puig a prepararse para la próxima temporada de béisbol. Puig comenzó a hacer apuestas en mayo de 2019, dijeron los fiscales.

Los fiscales escribieron en la acusación: “Como parte de Nix Gambling Business, Nix y Agent 1 utilizaron los sitios web y el centro de llamadas de Sand Island Sports para crear cuentas a través de las cuales se realizarían y rastrearían las apuestas, y para establecer límites de crédito para los apostadores. Nix proporcionó a los apostantes números de cuenta y contraseñas para los sitios web de Sand Island Sports y les indicó que usaran los sitios web de Sand Island Sports para realizar apuestas con Nix Gambling Business. Los apostantes harían apuestas en línea a través de los sitios web de Sand Island Sports y a través de Nix, el Agente 1 y otros que trabajan bajo la dirección de Nix”.

Puig enfrenta hasta cinco años de prisión por el cargo de hacer declaraciones falsas y hasta 10 años de prisión por el cargo de obstrucción de la justicia, según los registros judiciales. Ambos cargos son delitos graves. El juicio de Puig está programado para comenzar el 25 de abril de 2023 en Los Ángeles.

