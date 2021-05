Policía mata a joven tras atacar puesto policial con su auto: Zachary Richardson

Como Zachary Richardson, fue identificado el hombre de Massachusetts que fue asesinado a tiros por la policía de Leicester, después de embestir su coche en un recinto policial.

El hombre tenía 24 años y era de Leicester. La policía le disparó después de que saliera de su camioneta con un rifle.

Esto es lo que necesita saber:

La policía le disparó a Richardson cuando salió de su automóvil con un rifle, dice el fiscal de distrito

Zachary Richardson Identified As Man Killed By Officers After 'Repeatedly Ramming' Leicester PoliceZachary Richardson has been identified as the man investigators say “repeatedly rammed” his SUV into the front entrance of the Leicester Police Department. 2021-05-10T16:30:20Z

En una conferencia de prensa, el fiscal de distrito de Worcester, Joseph Early, dijo que Richardson se estrelló contra las puertas de entrada del Departamento de Policía de Leicester.

Luego salió con lo que parecía ser un rifle, y la policía le disparó y lo mató.

Ningún oficial resultó herido y el tiroteo está bajo investigación.

Early dijo que Richardson conducía una camioneta. Salió e “inmediatamente se echó al hombro lo que parecía ser un rifle y apuntó a los oficiales de policía”, dijo el fiscal. Dos agentes le dispararon.

Richardson, quien era de Worcester, trabajaba para talleres de carrocería

En Facebook, Richardson publicó selfies, fotos de él mostrando a la cámara el dedo medio, una foto en broma burlándose de Joe Biden y fotos de él trabajando en autos.

Richardson escribió que “fue a Leicester High” y vivía y era de Worcester, Massachusetts. La mayoría de sus publicaciones recientes eran sobre automóviles y camiones que admiraba.

Un gráfico que compartió decía recientemente: “la parte más débil de un automóvil es la tuerca que sujeta el volante”.

Man Killed By Officers After 'Repeatedly Ramming' Leicester Police Station IdentifiedZachary Richardson has been identified as the man investigators say “repeatedly rammed” his SUV into the front entrance of the Leicester Police Department. WBZ-TV's Christina Hager reports. 2021-05-10T21:16:18Z

El joven escribió que trabajó en talleres de carrocería a lo largo de los años.

Richardson había sido diagnosticado con cáncer, escribió un amigo en Facebook

Una persona que conocía a Richardson escribió en Facebook que acababa de celebrar estar libre de cáncer. “RIP Zack, te quiero mucho”, escribió la mujer.

“Tan triste, tan difícil de creer. Tenía mucho más por lo que vivir”, escribió un hombre dentro de los comentarios. “Ese no es el que acaba de celebrar estar libre de cáncer, ¿verdad?”, preguntó una mujer. “Sí”, escribió la primera mujer.

La policía tuvo contacto previo con Richardson, a través de infracciones de tránsito

Según Early, la policía sabía quién era Richardson antes, debido al contacto con él, a través de infracciones de tránsito.

El incidente fatal se captura en video de vigilancia

Aunque aún no lo han hecho público, las autoridades dijeron que el tiroteo fatal fue capturado en un video de vigilancia.

Un operador lo vio desplegarse en video en un centro regional de comunicaciones.

Richardson condujo hasta la estación en 90 South Main Street y chocó contra las puertas con su Toyota FJ Cruiser.

Esta es la versión original de Heavy