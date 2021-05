Arrestan a hombre en California por asesinar a su esposa: Yunlong Bai

Un hombre que se encontraba bajo libertad condicional fue arrestado en California después de haber confesado que asesinó a su esposa en una vivienda en la ciudad de Irvine, según informaron las autoridades locales.

El agresor, identificado como Yunlong Bai, de 42 años, se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Orange y enfrenta cargos por asesinato.

KTLA dio a conocer que Bai llamó a un oficial de libertad condicional en horas de la tarde del pasado martes 4 de mayo para confesarle que había matado a su esposa en el interior de su residencia.

El citado medio de comunicación agregó que los agentes policiales arribaron a la propiedad ubicada en las inmediaciones de Red Apple en Irvine y hallaron el cuerpo sin vida de la víctima en el piso de la cocina.

#PressRelease: Irvine Police Arrest Homicide Suspect

Irvine Police arrest 42-year-old Yunlong Bai for a homicide that occurred at a residence on Red Apple in Irvine.

“Un oficial de libertad condicional del Condado de Orange recibió una llamada telefónica de un hombre en libertad condicional que dijo haber matado a su esposa y que estaría esperando a la policía en su residencia”, manifestó Karie Davies, Sargento del Departamento de Policía de Irvine, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con Davies, el oficial de libertad condicional notificó de manera inmediata a la Policía de Irvine para que respondieran al incidente violento en la residencia de Yunlong Bai.

La víctima, identificada como Chao Chen, de 33 años, presentaba lesiones de traumatismo en su cuerpo y fue declarada muerta en la escena del crimen.

The Orange County Register reportó que un inquilino de la pareja se encontraba presente en la residencia al momento del violento ataque que fue perpetrado por Bai, pero el hombre no fue detenido por las autoridades policiales tras determinarse que no estaba involucrado con el asesinato.

Yunlong Bai y Chao Chen habían estado casados a lo largo de 13 años y son padres de dos hijos en común. Un portavoz del Departamento de Policía de Irvine detalló que los hijos de la pareja no se encontraban en la vivienda durante el asesinato.

Hasta el momento, los investigadores del caso desconocen la razón que pudo haber desencadenado el ataque de Bai en contra de su esposa.

La fianza de Yunlong Bai fue fijada en un millón de dólares.

Yunlong Bai había atacado anteriormente a la víctima

The Orange County Register informó que los registros judiciales precisaban que Yunlong Bai anteriormente fue acusado de agredir fisicamente a Chao Chen en un incidente que se registró en el mes de octubre de 2020.

A mediados del mes de noviembre de 2020, Bai se declaró culpable de un delito menor de violación de una orden de restricción que involucraba a Chen.

FOX 11 News reveló que en el mes de diciembre de 2020 se dio a conocer que el agresor fue sentenciado a tres años de libertad condicional y 120 días de cárcel por atacar a su esposa.

Chao Chen solicitó una orden de restricción de Yunlong Bai en el mes de abril del presente año. Sin embargo, se desconoce si las autoridades judiciales habían accedido a su petición.

Bai tenía previsto ser procesado recientemente por una violación de la libertad condicional que se le fue otorgada.