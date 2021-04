Hombre mató a cuchilladas a su exmujer: James Matthew Dorsey

Como James Matthew Dorsey fue identificado el hombre que apuñaló fatalmente a su exmujer en el interior de una vivienda en Santa Clarita, California. De acuerdo con un reporte de las autoridades locales, el incidente ocurrió en horas de la madrugada del jueves, 15 de abril.

La víctima, llamada Michelle Dorsey, reconoció a su agresor minutos antes de morir como consecuencia de las graves heridas de arma blanca que sufrió.

“Ella hizo lo que llamamos una declaración moribunda e identificó a su expareja como la persona que entró a la casa y la apuñaló”, aseguró el teniente Barry Hall, en entrevista con CBS Los Ángeles.

Ball mencionó que la pareja estaba distanciada desde hace un tiempo: “Él ni siquiera vive en el estado y ciertamente estaban separados. Ni siquiera era bienvenido en la casa. Probablemente se abrió paso por una puerta trasera”.

CBS Los Ángeles agregó que el sujeto fue arrestado en horas de la tarde del 15 de abril después de un enfrentamiento de más de tres horas con los agentes policiales.

JAMES MATTHEW DORSEY IN CUSTODY after standoff near Gorman. He’s accused of killing his estranged wife in her Saugus home. Friends identify the mother of 3 as Michelle Dorsey. They tell @CBSLA she was worried about James but no one thought he’d take her life. pic.twitter.com/fZ2J1Z8HkW

— Nicole Comstock (@ComstockNEWS) April 16, 2021