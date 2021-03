Asesinan a cuchilladas a una mujer y a su perro: Ricardo Saldívar

Una mujer de la tercera edad y su perro perdieron la vida después de recibir varias heridas de arma blanca por parte de un desconocido cerca de Lone Hill Park en San Dimas, California.

El agresor identificado como Ricardo Saldívar, de 23 años de edad, enfrenta cargos por sospecha e intento de asesinato.

La víctima fue identificada como Jeanne Anne Edgar, una mujer de 66 años, residente de la ciudad de Glendora en California.

NBC Los Ángeles informó que Edgar falleció después de ser brutalmente apuñalada por un “hombre loco” que inicialmente había atacado a su perro llamado Sachi, quien también murió en el trágico suceso.

El medio de comunicación agregó que el doble asesinato ocurrió en horas de la tarde del pasado jueves 25 de marzo en una zona cercana a un parque en la ciudad de San Dimas en California.

Un informe policial detalló que Saldívar inicialmente intentó agredir fisicamente a un hombre que logró escapar y entrar a su vehículo. Poco tiempo después, el sujeto atacó a Jeanne Anne Edgar y a su mascota.

Un hombre intervino en la alarmante escena al lanzarle una piedra en la cabeza a Saldívar, un golpe que lo dejó inconsciente hasta el momento en que llegaron los agentes policiales.

Tanto Edgar como su perro fueron declarados muertos en el lugar de los hechos, mientras que el agresor fue trasladado a un hospital de la zona para ser evaluado por las heridas que sufrió en la cabeza como consecuencia del impacto de la piedra.

UPDATE: A vigil has been set up near the location where yesterday's fatal stabbing took place. Authorities identified the victim as Jeanne Ann Edgar, 66, from Glendora. The suspect, has been identified as Ricardo Saldivar, 23, of Upland.

Read more: https://t.co/yBRNLdJHEX pic.twitter.com/cxnefWXlKM

— San Dimas Community Post (@SDCPost) March 27, 2021