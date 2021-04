Los Ángeles: Atacan a mexicana de 70 años pensando que era asiática

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) está tras la investigación de un brutal ataque a una mujer de 70 años de edad de origen mexicano que fue golpeada indiscriminadamente por una joven afroamericana de 23 años de edad, mientras la adulta mayor viajaba en un autobús en los Ángeles, California. El hijo de Becky como se llama la ciudadana mexicana, indicó para KTLA, que su madre fue objetivo del ataque al ser confundida con una persona de origen asiático.

Los hechos de esta agresión se suscitaron el pasado viernes 9 de abril, cuando Becky la víctima, se transportaba en un autobús del metro en Eagle Rock, California. su hijo Pete, relató que su madre se dirigía al mercado Vons para hacer unas compras para su nieta, y cuando se disponía a bajar del autobús 81 en la calle La Roma y Figueroa, una mujer afroamericana de 23 años, comenzó a lanzar insultos racistas en contra de ella pensando que era una ciudadana asiática, y que posteriormente se lanzo a su humanidad para propinarle la violenta golpiza.

Dijo, que la joven agresora arrastró a su mama desde la parte trasera del bus hasta la parte de adelante, por lo que causó en ella lesiones de cara y cuello, y que además le provoco una conmoción cerebral y una fractura de nariz.

Sin embargo, luego de que fuera trasladada a urgencias médicas, se dio parte de que su estado de salud era aceptable y que las lesiones eran de carácter grave, pero que más allá de su pelo ser arrancado, y de sus ojos y cara estar inflamados y con moretones, no existía ninguna condición que pusiera en riesgo su vida.

Imagine if she was your grandma.

70 y.o. Mexican-American woman attacked on LA bus by Yasmine Beasley, a 23 y.o. black woman, who thought she was Asian. Suffers concussion, broken nose, swollen eyes and had hair pulled out. Targeted on her way grocery store. #StopAsianHate pic.twitter.com/v3DE2ZB583

— Bill Townsend (@ItsBillTownsend) April 15, 2021